John Logıe Baırd neyi icat etti? John Logıe Baırd'in icadı, buluşu neydi?

Baird’in çalışması, söz konusu ses akışının yanına eş zamanlı görsel malzeme ekleyerek haberciliğin, eğlencenin ve eğitim içeriklerinin erişim hızını birkaç basamak yukarı taşıdı.

Televizyon kavramı teoride mevcuttu fakat ciddi pratik sorunları barındırıyordu. Fotoelektrik malzemeler gece aydınlatmasında duyarlılığını kaybediyor, motor senkron hatası basit çizgi yırtılmasını saniyeler içinde tam görüntü çökmesine dönüştürüyordu. Baird, Glasgow’daki mühendislik deneyimini tamamlayamamış olsa da elektrikli soğutucu imalatında edindiği ısı yönetimi ve motor kontrolü bilgisini bu problemlere uyguladı. Londra’ya taşındıktan sonra laboratuvarını küçük bir apartman dairesine kurdu; malzeme darlığını gidermek için bisiklet farından çıkma dinamo gövdesi, eski saat motoru ve cerrahi kalay tel gibi parçaları bir araya getirerek tasarruflu prototipler hazırladı. Finansman bulmak için Selfridges mağazasının vitrininde halka açık gösteri düzenledi; düşük çözünürlükte bile hareket eden kuklalar ve kişinin el hareketi mağaza kalabalığını cezbediyor, deney aracının potansiyeli yatırımcılara görünür hâle geliyordu. Bu adım, Baird’e hem BBC laboratuvarına erişim hem de Telegraph Condenser Company’den elektronik bileşen desteği kazandırdı.

REKLAM JOHN LOGIE BAIRD NEYİ İCAT ETTİ? Baird’in icadı temel olarak mekanik tarama kullanan ilk pratik televizyon sistemidir. Delikli disk, ışığı satır taramasına böler ve her deliğin ardışık geçişi, selenyum foto hücre üzerinde akım değişimine yol açar. Ortaya çıkan sinyal, radyo vericisi aracılığıyla iletilir; alıcı konumda ikinci bir disk senkron motorla aynı fazda döndürülerek ışık akımını yeniden satır düzenine çevirir ve neon ekranı modüle eder. Disk çapının büyütülmesi yatay çözünürlüğü artırırken motorun salınım kararlılığı düşüyordu; Baird bu sorunu, diskin dış yüzüne eklediği metal denge halkaları ve maliyeti düşük trifaze senkron motor kullanımıyla çözdü. Böylece kameradan ekrana toplam gecikme bir saniyenin altına indirildi ve seyircinin görüntüyü bütünlerken karşılaştığı titreşim hissi asgariye düştü. REKLAM JOHN LOGIE BAIRD NEYİ BULDU? Mekanik taramanın ötesinde Baird’in bulduğu kritik yenilik, zayıf ışıkta çalışan iki katmanlı fotoelektrik hücre tasarımıydı. Klasik yekpare selenyum plakanın üzerine ince gümüş oksit film buharlaştırarak oluşturduğu heterojen yapı, ışık fotonlarını daha geniş spektrumda akıma çevirdi. Bu teknik, iç stüdyo ışıklandırmasını yüksek wattlı akkor projektörlere muhtaç olmaktan kurtardı; yüz ayrıntıları düşük ısı üreten basit spot lambalarla yakalanabilir hâle geldi. Foto hücre verimindeki artış, sinyal voltajını radyo modülasyonuna doğrudan uygun seviyeye getirdiği için sistemde harici kuvvet amplifikatör ihtiyacını azalttı, enerji tüketimini düşürdü ve yayının ticari açıdan sürdürülebilirliğini ileri taşıdı.

JOHN LOGIE BAIRD'İN BULUŞU NE? Baird televizyon prototipini 1928 yılında renkli ve stereoskopik sürümlere genişletmeyi denedi. Eş eksenli üç diskli renk çarkında kırmızı, yeşil ve mavi filtre dilimleri, ardışık kareler halinde iletilerek gözde additive renk karışımı oluşturdu. Disklerin mutlak senkronizasyonu, renk kaymasını milisaniye düzeyinde tutmayı gerektirdiğinden titizlikle ayarlanmış faz kilitleme devreleri kullanıldı. Aynı sene gerçekleştirilen transatlantik iletim, Londra vericisinden New York amatör istasyonuna 30 satırlık görüntü ulaştırarak sinyalin okyanus ötesi yayılımını kanıtladı. Bu gösteri, yatırım çevrelerinin ilgisini dramatik şekilde artırdı; görüntü sinyalinin de ses gibi kıtalar arası dolaşabileceği anlaşılınca, radyo şirketleri stüdyo ekipmanı ve patent hakları için sıraya girdi. BBC, 1929’dan itibaren Baird sistemini kullanarak haftalık deneme yayını başlattı. İzleyiciler, basit bir neon gösterge ekranı ve senkron motorla çalışan disk ekleyerek radyolarını görüntü cihazına dönüştürebiliyordu. JOHN LOGIE BAIRD'İN İCADI NE? Baird’in icadı ilk aşamada mekanik görünse de geliştirdiği satır tarama, senkron darbesi ve parlaklık modülasyonu ilkeleri tamamen elektronik televizyon mimarisine doğrudan aktarıldı. EMI ve RCA laboratuvarları katot ışınlı tüp kullanarak 405 satır standardına geçtiklerinde bile satır sayısı, kare hızı ve senkron darbe yapısı Baird terminolojisiyle tanımlandı. Mekanik televizyon kısa sürede modasının geçmesine rağmen Baird laboratuvarı renk işaret alt taşıyıcısı, geniş ekran projeksiyonu ve erken video kaydedici alanlarında Ar-Ge yaparak görüntü teknolojisinin ilerleyişine katkı sundu. Tarama hattı mantığı, bugün bile dijital kodlayıcıların piksel blok sıralamasında referans noktasıdır; aynı şekilde senkron darbesi fikri, HDMI gibi modern arayüzlerde “blanking interval” olarak yaşar.