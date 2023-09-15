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Johnny Depp: Bana hep güvendiler Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Fransız moda devi hakkında konuştu. Depp, "Bunu kimse yapmaz. Oradaki herkes bana güvendi ve bana destek oldu. Sonsuza dek onlara borçlı kalacağım. Onlara hep sadık kalacağım" dedi Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:38 facebook

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Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp'in ünlü bir Fransız markası ile ilişkisinin sallantıda olduğu ileri sürülmüştü. Ancak kısa bir süre sonra Depp'in lüks markayla yedi figürlü bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti.

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"BANA HEP GÜVENDİLER"



2015'te birlikte çalışmaya başladığı markanın parfümünün yüzü olan Johnny Depp, konuyla alakalı konuştu. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, "Ne kadar riskli olursa olsun beni hiç yalnız bırakmadılar. Bana hep güvendiler, bana inandılar ve anlaşmamızı sürdürmeye karar verdiler" ifadelerini kullandı.