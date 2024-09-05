Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Johnny Depp, dişlerini yaptırdı - Magazin haberleri

        Johnny Depp, gülüşünü yeniledi

        Johnny Depp, çürüyen ve sararan dişlerini tedavi ettirdi. Daha önce kırmızı halı ve çeşitli etkinliklerde dişlerini göstermeden poz vermeye özen gösteren ünlü oyuncu, artık beyaz dişlere sahip

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Johnny Depp artık gülümseyebiliyor. 61 yaşındaki ABD'li oyuncu, son dönemde iyice sararan ve çürüklerle dolu dişlerini yeniletmek üzere tedavi oldu.

        2

        Gittiği bir barda çekilen videosu Instagram'da yayınlanan Johnny Depp, beyaz dişleriyle özgüvenli şekilde gülerken görüldü. Son dönemde kötü görünen dişleri nedeniyle gülümsemekten kaçınan Depp'in yeni görünümü hayranlarının beğenisini topladı.

        3

        Hayranları, 'Karayip Korsanları' yıldızının geçirdiği diş tedavisinin ardından gençleşmiş görünümüne övgüler yağdırdı. Depp hakkında, "O kadar mutlu ve sağlıklık görünüyor ki!", "Artık harika bir gülüşü var", "Korsan dişleri gitti, yerine inci gibi dişler geldi" şeklinde yorumlar geldi.

        4

        Johnny Depp'in dişlerini sağlıksız görünümü, Mayıs 2023'te gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde inceleme altına alınmıştı. Festivalde 'Jeanne du Barry' filminin tanıtımı için kırmızı halıda fotoğraflanan Depp'in dişleri eleştirilmişti.

        5

        Johnny Depp'in sağlıksız diş geçmişi çok eskiye dayanıyor. Ünlü oyuncu, yaklaşık 30 yıl önce diş sağlığı hakkında Premiere dergisine konuşmuş ve 31 yaşına geldiğinde bir sürü çürüğü olduğunu söylemişti.

        6

        Johnny Depp'in sigara alışkanlığının dişlerinde sağlıksız bir görünüme yol açtığı biliniyor.

        #Johnny Depp
        #diş
        #diş tedavisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası