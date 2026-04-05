Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jonathan Majors aksiyon filminin çekiminde pencereden düşüp yaralandı

        Jonathan Majors aksiyon filminin çekiminde pencereden düşüp yaralandı

        Jonathan Majors ve rol arkadaşı JC Kilcoyne'un aksiyon sahnesi çekiminde camdan düşüp yaralanması sonrası, set ekibinin bir kısmı işi bıraktı. Yapım ekibinin ayrılan ekip üyelerinin yerlerini doldurmak için çalıştığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 12:10
        Pencereden düşüp yaralandı

        Jonathan Majors ve rol arkadaşı, yeni aksiyon filmlerinin çekimleri sırasında bir pencereden düştü. Setin durmasına yol açan olay, ünlü oyuncu Majors ve JC Kilcoyne'un, karakterlerine silahla ateş edildiği bir sahnenin çekimi esnasında gerçekleşti.

        Aksiyon dolu sahnede, ikilinin pencerenin camına yaslanması sonucu cam levha kırıldı ve oyuncular geriye doğru düştü.

        Ekip, Majors ve Kilcoyne'un durumunu kontrol etmek için hemen olay yerine geldi. İkilinin yaklaşık 1,8 metre yükseklikten yere düştüğü bildirildi. Güney Carolina'daki sette yaşanan olaydan sonra Kilcoyne'un ellerine dikiş atıldığı öğrenildi.

        REKLAM

        Oyuncunun temsilcisi, iyi durumda olduğunu ve yapım ekibi tarafından hemen kendisiyle ilgilenildiğini belirtti. Açıklamada, oyuncunun set ortamında kendini güvensiz hissetmediği ve projede çalışmaya devam edeceği belirtildi.

        Kilcoyne, filmin çekimlerini tamamladı. Ancak bu olay, ekibin iş bırakmasına ve greve gitmesine yol açan birçok olaydan sadece biriydi. Daha önce, sahne malzemeleri ekip üyelerinin üzerine düştü, bir mekanda siyah küf oluştu ve bir müteahhidin asbest uyarılarına rağmen yapımcılar yine de o mekanda çekim yapmayı tercih etti.

        Sette pencereden düşme olayı sonrasında, Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları Birliği (IATSE) yapım şirketi aleyhine grev çağrısında bulundu.

        Deadline'ın haberine göre, çekimler devam ediyor ve yapım ekibi ayrılan ekip üyelerinin yerlerini doldurmak için çalışıyor.

        #Jonathan Majors
        #film
        #sinema
