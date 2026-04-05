Jonathan Majors aksiyon filminin çekiminde pencereden düşüp yaralandı

Jonathan Majors ve rol arkadaşı, yeni aksiyon filmlerinin çekimleri sırasında bir pencereden düştü. Setin durmasına yol açan olay, ünlü oyuncu Majors ve JC Kilcoyne'un, karakterlerine silahla ateş edildiği bir sahnenin çekimi esnasında gerçekleşti.

Aksiyon dolu sahnede, ikilinin pencerenin camına yaslanması sonucu cam levha kırıldı ve oyuncular geriye doğru düştü.

Ekip, Majors ve Kilcoyne'un durumunu kontrol etmek için hemen olay yerine geldi. İkilinin yaklaşık 1,8 metre yükseklikten yere düştüğü bildirildi. Güney Carolina'daki sette yaşanan olaydan sonra Kilcoyne'un ellerine dikiş atıldığı öğrenildi.

Oyuncunun temsilcisi, iyi durumda olduğunu ve yapım ekibi tarafından hemen kendisiyle ilgilenildiğini belirtti. Açıklamada, oyuncunun set ortamında kendini güvensiz hissetmediği ve projede çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Kilcoyne, filmin çekimlerini tamamladı. Ancak bu olay, ekibin iş bırakmasına ve greve gitmesine yol açan birçok olaydan sadece biriydi. Daha önce, sahne malzemeleri ekip üyelerinin üzerine düştü, bir mekanda siyah küf oluştu ve bir müteahhidin asbest uyarılarına rağmen yapımcılar yine de o mekanda çekim yapmayı tercih etti.

Sette pencereden düşme olayı sonrasında, Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları Birliği (IATSE) yapım şirketi aleyhine grev çağrısında bulundu.

Deadline'ın haberine göre, çekimler devam ediyor ve yapım ekibi ayrılan ekip üyelerinin yerlerini doldurmak için çalışıyor.