        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Jordan Loyd, Anadolu Efes'te! - Basketbol Haberleri

        Jordan Loyd, Anadolu Efes'te!

        Anadolu Efes, ABD'li guard Jordan Loyd'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.09.2025 - 12:00
        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'u transfer ettiğini duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        32 yaşındaki basketbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

