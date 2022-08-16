Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Jesus, "Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor ama maçı kolaylaştıran bizim performansımız oldu. Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Rakip savunmaya çok fazla zorluk çıkardık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi sonrasında maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Pedro, geldiğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski, geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde yoktu. Onun da oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Son Avrupa ligindeki ilk 11'e kıyasla çok fazla değişiklik yaptık. 3 günde 1 maç oynayan takımların bunu yapması gerek. Onun da zamanı gelecektir muhakkak."

Jesus, Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"SAĞ BEK ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Jesus, sağ bek rotasyonuyla ilgili gelen bir soruya ise "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Ferdi ve Burak var. O pozisyonda oyuncu ihtiyacı olduğumuzu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

"BU SİSTEMDE KADROMDA 4-5 TANE SANTRFOR OLMASINI İSTERİM"

Jesus, santrfor transferi konusundaki son durumla ilgili olarak ise "Valencia ve King, maç maç üzerine koyarak devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyi duruma geliyorlar. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftarlar bazen gelişmelerin hızlı olmasını ister ama bu futbolda kolay değil. King aramıza geç katıldı. Bu takım sadece 2 aydır birlikte çalışıyor. Maç oynayınca oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim" ifadelerini kullandı.