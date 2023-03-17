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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla'ya elenmelerinin ardından basın toplantısında gündemdeki konulara dair flaş açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "RİTMİMİZİ TARAFTAR BOZDU"

    "Taraftarların sahaya attığı maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Sevilla da bunu istiyordu. Taraftarlar da gerildi ama yaptıkları Sevilla'ya yardımcı oldu. O dakikada Sevilla'nın hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Kendi taraftarlarımızın attıkları oyunu durdurdu. Onların istediği oldu. "
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "Tüm takımın performansından memnunum. Bu seneki en iyi oyunumuzu oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Sevilla'nın bir tane bile pozisyonu yoktu. Sadece duran toptan pozisyonu vardı. Biz turu bugün değil, Sevilla'da kaybettik. Ama iki maça bakıldığında üstün olan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum"
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "İlk oynadığımız maçta ilk yarıda üstündük, ikinci yarı onlar üstündü. Zaten bu sebeple 2 gol attılar. Ama bugün katılmıyorum. İki yarıda da üstün olan bizdik. İlk yarıda çok çok üstündük. "
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    İkinci yarıda da daha iyi olan bizdik. Onların şutları bile yok. İstatistiklere bakmak yeterli olacak. Bizim 15 şutumuz var, onların 3. Dört yarı boyunca Sevilla kötüydü diyemez tabii. Çünkü Sevilla'nın hocası kendisi"
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    ALİ KOÇ'A DESTEK VERDİ

    "Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamamıştım. Bunun haksız bir tepki olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. Ben 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Çok fazla başkanla çalıştım. Kendisi çok iyi bir başkan. Fenerbahçe'nin tanrıya şükretmesi gerekiyor böyle iyi bir başkanı olduğu için.
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "Çünkü o takımı için her şeyi yapıyor. Son yıllarda evet, bu takım kupa kazanmadı. Bence baş sorumlu teknik direktör ve oyunculardır. Çünkü başkan her şeyini veriyor. Ben 8 aydır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi. Biraz şansın yanında olması gerekiyor çünkü bu şansı hak ediyor."
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "Fenerbahçe birkaç senedir kupa kazanamıyor, taraftarı da anlıyorum. Ama onların da içinde bulunduğumuz durumu anlaması gerek. Bugüne kadar biz 3 kulvarda hala yolumuza devam ediyorduk."
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "Avrupa Ligi'ni kazanma şansımız şu an yok. Bizden çok daha güçlü takımlar var. Son 16'ya kalmayı hak ettik. Çeyrek finale kalsaydık, bunu da hak etmiş olacaktık."
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "LİGDE MAÇLAR SAHADA KAZANILMALI!"

    "Bizim büyük hedefimiz ligi kazanmak. Hala 1. sırayı tekrar alabileceğimize inanıyoruz. Bu ligin sportif anlamda gerçekliği yok saha içinde. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Benim fikrim bu. Ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum."
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

    "Bana göre ilk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil. Tabii ki ülkenin yaşadığı trajedi futbolun önünde. Biz tekrar 1. sırayı almak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nı da almak için çalışacağız"
  • Jorge Jesus'tan olay açıklamalar: Play-off, Ali Koç, Sevilla, taraftar, istifa...

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