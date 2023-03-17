"Çünkü o takımı için her şeyi yapıyor. Son yıllarda evet, bu takım kupa kazanmadı. Bence baş sorumlu teknik direktör ve oyunculardır. Çünkü başkan her şeyini veriyor. Ben 8 aydır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi. Biraz şansın yanında olması gerekiyor çünkü bu şansı hak ediyor."