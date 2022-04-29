Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'un Lizbon'da görüştüğü Jorge Jesus için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı Jesus'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

67 yaşındaki teknik direktörün ekibinde yer alan Marcio Sampaio ve Mario Monteiro, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeye başladı. Bu hamle sosyal medyada 'anlaşma tamam' şeklinde yorumlanırken Jesus ve ekibinin Fenerbahçe'nin maçlarını da detaylı bir şekilde analiz ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştükten sonra Brezilya'ya giden Jorge Jesus, "Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.