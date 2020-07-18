İsmi sık sık Türk takımlarıyla anılan Jorge Jesus, Benfica'ya döndü.

Jesus, 2009'dan 2015'e kadar çalıştırdığı Benfica'dan ayrılarak rakipleri Sporting'e gitmişti. Burada 3 yıl görev yapan tecrübeli hoca, 6 aylık Hilal macerasının ardından Haziran 2019'da Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü oldu.

Flamengo'da hem lig hem de Libertadores şampiyonluğu yaşayan 65 yaşındaki teknik adam, kısa sürede efsane haline geldiği kulüpten 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Benfica için ayrıldı.

Bu sezon Porto'nun ardından 2. sırada kalan Benfica, kısa bir süre önce teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı.

Jorge Jesus'un Benfica ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Jesus'un Benfica ile 3 lig, 5 de Portekiz Kupası şampiyonluğu bulunuyor.