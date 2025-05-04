Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt: Kendi iç meselemizdir! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt: Kendi iç meselemizdir!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir yapıya karşı baş etmek zorunda olduğuna vurgu yaparak, "Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.05.2025 - 22:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        2

        "BU TARZ DURUMLAR KENDİ İÇ MESELEMİZDİR"

        Derbide alınan mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisi ve gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Eğer çok iyi olduğum konu varsa o da yönetime gösterdiğim saygıdır. Reaksiyonlar hakkında ise, bunları normal karşılıyorum. İşler beklendiği gibi olmayınca bu tarz tepkiler olabiliyor. Ben de eleştirel olmayacağım. Türk futbolunda bu var, bu konu hakkında yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

        3

        "ÇOK GÜÇLÜ YAPIYA KARŞI..."

        Ligde kalan 4 maç ve Galatasaray ile olan 8 puanlık farkla ilgili ise Portekizli teknik adam, "Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca söylediklerimden bir kelime bir değişmedi. Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerden biri bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Baş etmesi çok zor. Bu kaliteden ve istekten çok daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyorlar. İstedikleri şeyi başarmayı imkansız olduğunu biliyorlar. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sahada veriyorlar. Bugün bireysel bazı performanslar iyi değildi. Oyuncularım bugün sahada her şeyi verdiler. Maçın hayal kırıklığı da vardı. Oyuncularım bugün sahada koyduğu kalite değil ama ellerinden geleni yaptıkları için dokunulmaz. Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı. Sezon boyunca bizim ceza sahamızda olunca penaltı verildi. En-Nesyri’nin verilmeyen penaltısı bu işin sadece bir puzzle’ı. Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz de puan alabilmek için yeterli derecede yapmaya çalıştı. Kalemizi bulan 1 şut yok. Maçı kazanacak yeterli pozisyon bulduk diye düşünüyorum" diye konuştu.

        4

        "KONUŞMAKTAN YORULDUM"

        "Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar."

        5

        "OLE YETERİ KADAR TECRÜBEYE VE ZEKAYA SAHİP"

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Premier Lig’den tanıştıklarını ve maçtan önce Türk futbolu hakkında tavsiye verdiniz mi? Sorusuna ise Mourinho, "Ole, zaten birkaç aydır burada. Yeteri kadar tecrübeye ve zekaya sahip. Maçtan önce normal şeyler konuştuk. Maçtan sonra da aynı şekilde. İkimizin de yeteri kadar tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onun bugün derbi galibiyeti sonrası bulutların üzerinde, benim ise cehennemde hissetmeme gerek yok. Birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi de sevdiğimizi düşünüyorum" dedi.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri