Jose Mourinho'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'ye asla gelmez"

EURO 2024'le ilgili sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Portekiz çeyrek finale çıkmasına rağmen harika değildi. Daha iyi bir oyun bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası başlamadan önce Portekiz - Hırvatistan hazırlık maçını izledim. İyi bir hava yoktu. Harika duygular hissetmemiştim. Turnuva boyunca takım devam etti ama ikna edici değildi. Gerçek ana gelince Portekiz en güçlü takımlardan biri değildi. Genç bir takım, iki tecrübeli oyuncu dışında önünde uzun yıllar olan bir takım. Dünya Kupası'na da çok az kaldı." diye konuştu.