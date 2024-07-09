Jose Mourinho'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpteki hedeflerinden bahseden Portekizli teknik adam, transferle ilgili de önemli ifadeler kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de yayın yapan Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.
Mourinho, "Portekiz Ligi'nden beğendiğim ve Fenerbahçe'de olmasını isteyeceğim oyuncular bizim ulaşamayacağımız oyuncular. Eninde sonunda Türkiye'de genç oyuncular, hedeflerinin dışında kalacak." dedi.
"JOAO NEVES BU NOKTADA ASLA GELMEZ"
Benfica forması giyen 19 yaşındaki Joao Neves'i çok beğendiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Örneğin Joao Neves. Kariyerinin bu noktasında asla Fenerbahçe'ye gelmez. Şu anda yaşadığımız en büyük zorluk transfer piyaasının yeni açılmış olması ve baskı altında yapmak istediğini her şeyin daha yüksek maliyetlere yol açması. Bu bizim için biraz zor." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR ATLAMAK İSTİYORUZ"
Lugano ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu için de konuşan Mourinho, "Açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyoruz ve neyse ki rövanş maçı evimizde. Bakalım ilk maçta kendimizi koruyabilecek miyiz ve ikinci maçta elimizden geleni yapacak mıyız?" dedi.
"TÜRKİYE'NİN KAZANMASI BENİM İÇİN SORUNDU"
EURO 2024 ile ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "EURO 2024'ü mantıklı ve profesyonel bir şekilde izledim. Türkiye kazandığında benim için bir sorun, Portekiz kazandığında ise sevinçti. Daha iyisini yapabileceğinizi hissettiğinizde her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız.. Takımın potansiyeli son derece yüksekti. Portekiz, Fransa ve İngiltere'nin favori olduğunu söylemiştim ve çok da başarısız olmadım tahminlerimde. Bunlardan ikisi yarı finale yükseldi." değerlendirmesini yaptı.
"EN İYİ OYNAYAN İSPANYA"
Mourinho ayrıca, "İspanya benim için en büyük sürpriz. En iyi oynayan ve en iyi performans gösteren takım İspanya." dedi.
EURO 2024'le ilgili sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Portekiz çeyrek finale çıkmasına rağmen harika değildi. Daha iyi bir oyun bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası başlamadan önce Portekiz - Hırvatistan hazırlık maçını izledim. İyi bir hava yoktu. Harika duygular hissetmemiştim. Turnuva boyunca takım devam etti ama ikna edici değildi. Gerçek ana gelince Portekiz en güçlü takımlardan biri değildi. Genç bir takım, iki tecrübeli oyuncu dışında önünde uzun yıllar olan bir takım. Dünya Kupası'na da çok az kaldı." diye konuştu.