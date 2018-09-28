Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho ile ikinci kaptanlığı elinden alınan Paul Pogba arasındaki ilişki en düşük seviyeye ulaşmış durumda. İkili, Manchester United'ın Lig Kupası'nda Derby County'ye elenmesinin ardından antrenmanda gerginlik yaşayarken, Fransız yıldızın menajeri devreye girmeye hazırlanıyor. Guardian'da yer alan habere göre, Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, yıldız oyuncunun geleceğini görüşmek üzere kasım ayında Manchester United yetkilileriyle buluşacak.

Raiola, 2016'da 89 milyon sterlinlik rekor bir transfer ile Manchester United'a adım atan Pogba'nın ocak ayında veya gelecek yaz döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağını netleştirmek için yöneticilerle görüşme yapacak.

Menajeri ayrıca takımın kötü gidişatından dolayı Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'ın başında olup olmayacağını görmek için kasım ayına kadar beklemek istiyor.

Bu yaz Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan Pogba'nın eski kulübü Juventus'a dönmek istediği iddia ediliyor. Manchester United, 25 yaşındaki yıldız için geçen yaz Barcelona'dan gelen 45 milyon Sterlinlik teklifi geri çevirmişti.

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