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Jose Mourinho PSG'ye yakın!

Bu sezon işler yolunda gitmeyen PSG'de yönetim yeni sezon için kararlar almaya başladı. Fransız ekibi, beklenen sportif başarıyı sunamayan Christophe Galtier ile yeni sezonda devam etmek istemiyor. Takımın başına yeni sezon Jose Mourinho'yu getirmeyi düşünen PSG yönetimi, Portekizli antrenörle görüşmelere başladı

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  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Hayal kırıklığı yaratan bir sezondan sonra yeni hoca arayışlarına başlayan PSG'de en büyük aday Jose Mourinho oldu.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenen, Fransa Kupası son 16 turunda Marsilya'ya elenen PSG'de teknik direktör Christophe Galtier'in koltuğu sallanırken, gündeme gelen ilk isim Roma'yı çalıştıran Portekizli efsane Jose Mourinho oldu.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Fransa basınında çıkan haberlere göre, PSG'de danışmanlık görevini yürüten Luis Campos'un, Mourinho ile bir araya geldiği öne sürüldü.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    PSG son dönemde takım içi karışıklık sürerken yönetim, yeni sezonda daha otoriter bir teknik adamı takımın başında görmek istiyor.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Özellikle son dönemde takımın disiplinsiz davranışlarını olduğu düşünen PSG yönetimi yeni hoca arayışlarında otoriterlik kriterini ortaya koydu. Bu nedenle Mourinho'nun ismi öne çıktı.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Mourinho'nun ismi Brezilya ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr ile anılırken Portekizli teknik adam kariyerine büyük bir destek sağlayabileceği için PSG'ye sıcak bakıyor.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Mourinho daha önce yaptığı açıklamada PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin büyük bir hayranı olduğunu söylemişti.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Mourinho'nun Tottenham'daki yardımcısı Joao Sacramento'nun da halihazırda PSG teknik heyetinde yer alması bu iddiaları güçlendirdi.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

    Roma ile Haziran 2024'e dek kontratı bulunan Mourinho daha önce ülkesi Portekiz'in yanı sıra İngiltere, İtalya ve İspanya'da şampiyonluklar kazanırken, iki kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!
  • Jose Mourinho PSG'ye yakın!

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