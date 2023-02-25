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Joshua King: "Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu gördük"

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili, “Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu gördük” dedi.

Joshua King:
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından müsabakada takımının 3. golünü atan sarı-lacivertli futbolcu Joshua King basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremin Türkiye’de yaşayan insanlar için zor olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan King, “Orada yaşayan insanların iyi bir şekilde anlayabildiğimiz düşünüyorum. Buradaki insanların sevgisini gördüğümüzden yaşamış oldukları hüznü acıyı derinden hissettik. Orada yaşananları hayal edemeyiz, hayalden de öte bir felaket yaşandığını söyleyebilirim. Ben depremde hayatlarını kaybeden insanların yakınlarına, tanıdıklarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok ama çok üzgünüm. Bizler fazlasıyla etkilendik ve aynı şekilde depremden çok fazla insan da etkilendi ama şu anlamda da gururluyum ki Türkiye’deki tüm insanlar bu doğal afette birlikte olup tek vücut halinde hareket ettiler. Futbolda rekabet olsa da herkes oradaki mağdur insanlara yardımcı olabilmek için elinden geleni ortaya koydular. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, diğer tüm taraftarlar da bu yardımı gösterdi. Umuyorum ki bu yardımlar kısa sürede oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşır ve depremi yaşayan bölge yeniden ayağa kalkar” şeklinde konuştu.

“Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu gördük”
Joshua King, deprem bölgesindeki depremzedelerin yaşamış olduğu şeylerin çok acı olduğunu dile getirerek, “Normale dönmek bana göre o kadar kolay değil. Söylemiş olduğum gibi yaşamış oldukları hayal ettiğimizden daha acı ve fazla. Futbol dünyası olarak bizim çağrılarımız, bizim yardımcı olmamızın da bu konuda yüksek ses getirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camiası bizler de elimizden gelenin en iyisini gösterdik. Bizler değil dünyadaki tüm insanlar bu konuya kayıtsız kalmadı ve Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu bu zenginliğin ne kadar fazla olduğunu gördük. Bu yapılan yardımlar da çok güçlü ve itici derecede onlara katkı sağlayacak, bundan dolayı gururluyum” ifadelerini kullandı.

“Bu afet futboldan çok daha büyük bir olay”
Hatayspor ve Gaziantep FK’nin ligden çekilmesi ile ilgili King, “İki takım ligden çekildi ne söyleyebilirsiniz ki çok üzücü bir durum ama gayet de anlaşılabilir. Bizler aynı şekilde maçlarımızı normal bir şekilde oynamaya gayret göstereceğiz ama oldukça üzgünüz bu durumdan dolayı. Bu depremi yaşayan insanların üzüntülerini aynı şekilde paylaşıyoruz. Bu afet futboldan çok daha büyük bir olay. Önümüzdeki maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız”
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda Sevilla ile oluşan eşleşmeyi değerlendiren King, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Grubu lider bitirmiştik. Sevilla ile karşılaşacağız. Bizler öyle düşünüyorum ki Avrupa’da güçlü bir performans ortaya koyduk ki bu noktadayız. 9’unda ilk maçı oynayacağız. 14’ünde de ikinci maçı oynayacağız. O maçta da elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız. Sadece Fenerbahçe taraftarlarının desteği değil tüm Türkiye’nin desteğini hissederek bu maçları oynayacağız. Söylemiş olduğum gibi sahada güçlü kalarak istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek istiyoruz."

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