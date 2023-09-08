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        Haberler Ekonomi Para JPMorgan, TCMB'den 1000 baz puanlık artırım bekliyor - Para Haberleri

        JPMorgan, TCMB'den 2 toplantıda 1000 baz puanlık artırım bekliyor

        JPMorgan OVP sonrası yayımladığı raporda TCMB'den eylül ve ekim toplantılarında 500'er baz puanlık faiz artırımları beklediğini bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2023 - 07:44 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:46
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        TCMB'den 1000 baz puanlık artırım bekliyor
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        JPMorgan, Türkiye'nin 2024-2026 için açıkladığı orta vadeli ekonomik programda yer alan makro projeksiyonların gerçekçi bulduklarını açıkladı.

        Banka yayınladığı raporda , "Destekleyici maliye politikasının, seçimlerin, ekonomide beklenen bozulmayı ele almak için daha sıkı para politikası gerektirmesi 2023'ün son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreğindeki enflasyon ve cari işlemler görünümünü etkileyecektir. Bu nedenle 2023'ün geri kalanında her PPK toplantısında 250 baz puanlık artış yönündeki beklentimiz yerine Eylül ve Ekim aylarında önden yüklemeli faiz artışları bekliyoruz ve her toplantıda 500 baz puanlık artışlar öngörüyoruz" dedi.

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