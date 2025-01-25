Jude Bellingham'ın yeni sevgilisi
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın, model Ashlyn Castro ile aşk yaşadığı öğrenildi
İngiliz futbolcu Jude Bellingham, Instagram fenomenliğinden modelliğe adım atan Ashlyn Castro ile yeni bir aşka yelken açtı.
Jude Bellingham ile Ashlyn Castro'ya yakın kaynaklar; çiftin Instagram üzerinden tanıştığını aktardı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; 21 yaşında orta saha oyuncusu, Real Madrid'in, Salzburg'u 5-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının önce sevgilisini, ailesiyle de tanıştırdı. Castro, Bellingham'ın ailesiyle maçı tribünden takip etti.
Ashlyn Castro'nun Instagram'da 150 binden fazla takipçisi var.