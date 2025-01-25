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        Haberler Dünyadan Jude Bellingham'ın yeni sevgilisi - Magazin haberleri

        Jude Bellingham'ın yeni sevgilisi

        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın, model Ashlyn Castro ile aşk yaşadığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:38
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        Instagram'dan tanıştılar
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        İngiliz futbolcu Jude Bellingham, Instagram fenomenliğinden modelliğe adım atan Ashlyn Castro ile yeni bir aşka yelken açtı.

        Jude Bellingham ile Ashlyn Castro'ya yakın kaynaklar; çiftin Instagram üzerinden tanıştığını aktardı.

        İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; 21 yaşında orta saha oyuncusu, Real Madrid'in, Salzburg'u 5-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının önce sevgilisini, ailesiyle de tanıştırdı. Castro, Bellingham'ın ailesiyle maçı tribünden takip etti.

        Ashlyn Castro'nun Instagram'da 150 binden fazla takipçisi var.

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        #Ashlyn Castro
        #Jude Bellingham
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