Julian Draxler Katar ekibi Al Ahli'ye transfer oldu
Katar ekibi Al Ahli, Alman milli futbolcu Julian Draxler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 18.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:48
Katar ekibi Al Ahli, Alman futbolcu Julian Draxler'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon Benfica'ya kiralanan Draxler, tüm kulvarlarda 18 maçta oynadı, 2 gol attı.