Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Julian Draxler Katar ekibi Al Ahli'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Julian Draxler Katar ekibi Al Ahli'ye transfer oldu

        Katar ekibi Al Ahli, Alman milli futbolcu Julian Draxler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Draxler'in yeni durağı Katar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katar ekibi Al Ahli, Alman futbolcu Julian Draxler'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Geçen sezon Benfica'ya kiralanan Draxler, tüm kulvarlarda 18 maçta oynadı, 2 gol attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi