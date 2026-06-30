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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Julian Nagelsmann'dan istifa açıklaması

        Julian Nagelsmann'dan istifa açıklaması

        Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nun penaltılarında Paraguay'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Nagelsmann, "Evet, ben devam etmek istiyorum. Dediğim gibi, hazır bekliyorum, bunu az önce de söyledim. Ama evet, futbolda her şey insanın kendi elinde olmuyor ve eğer istemezlerse giderim" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nagelsmann'dan istifa açıklaması!

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Paraguay'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltılarında 4-3 yenilen Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, mücadeleyi değerlendirdi.

        Büyük hayal kırıklığı yaratan elenmenin hemen sonrasında MagentaTV'ye konuşan 38 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "BENİ İSTEMİYORLARSA SÖYLEMELERİ GEREKİYOR"

        Julian Nagelsmann'a, önümüzdeki günlerde Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili bir değerlendirme yapıp yapmayacağı soruldu.

        Nagelsmann, bu soruya net bir cevap verdi ve kararın kendisinde olmadığını söyledi.

        Alman teknik adam, "Hayır, bu benim elimde değil. Eğer istenirse hazır bekliyorum. Eğer istenmezse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        BERTI VOGTS KONUSUNA GİRMEDİ

        Programın moderatörü Johannes B. Kerner, Nagelsmann'a 1994 Dünya Kupası sonrası yaşanan süreci hatırlattı.

        Kerner, Berti Vogts'un 1994'te ABD'deki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından görevde kaldığını ve iki yıl sonra Almanya'yı Avrupa şampiyonluğuna taşıdığını belirtti.

        Nagelsmann ise bu kıyaslamaya girmek istemedi.

        38 yaşındaki çalıştırıcı, "Buna şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim." yanıtını verdi.

        "GÖREVİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

        Kerner'in, geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecine kimleri dahil edeceğini sorması üzerine Nagelsmann, bir kez daha göreve devam etmek istediğini vurguladı.

        Nagelsmann, "Evet, ben devam etmek istiyorum. Dediğim gibi, hazır bekliyorum, bunu az önce de söyledim. Ama evet, futbolda her şey insanın kendi elinde olmuyor." dedi.

        "KARAR FEDERASYONUN"

        Almanya'da erken vedanın ardından Nagelsmann'ın görevde kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Genç teknik adam ise bu konuda karar merciinin Alman Futbol Federasyonu olduğunu belirtti.

        Nagelsmann, "Eğer federasyon bunu isterse, Avrupa Şampiyonası'na ve Uluslar Ligi'ne de çok memnuniyetle takımı hazırlarım. Eğer istemezlerse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor." sözlerini kullandı.

        GELECEĞİ KISA SÜREDE NETLEŞECEK

        Almanya'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından federasyon içinde yapılacak değerlendirmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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