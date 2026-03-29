Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye destek

Dünya Kupası öncesi İsviçre ile hazırlık maçında kozlarını paylaşan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, son haftalarda beklentilerin altında kalan öğrencisi Leroy Sane'ye gösterilen tepkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DAKİ DÜŞÜŞÜ MİLLİ TAKIM'A DA YANSIDI

Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da Ajax karşısında asist yapan Sane, bu maçın ardından Avrupa'da skor katkısı üretemedi. Süper Lig'de ise ilk 16 haftada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Alman futbolcu, sonraki süreçte yalnızca 1 asist yapabildi. Form grafiğindeki düşüş dikkat çeken Sane, Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı maçta da beklentilerin altında kaldı.

ALMANYA'DA ELEŞTİRİLEN ODAK NOKTASI OLDU

Almanya'nın 4-3 kazandığı ve toplam 7 golün atıldığı İsviçre karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Leroy Sane, sahada kaldığı 63 dakikadaki etkisiz performansı ile Alman basınında sert eleştirilere maruz kaldı. Welt, yıldız oyuncu için "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" ifadelerini kullanırken, T-Online ise "Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" yorumunda bulundu.

NAGELSMANN, SANE'YE SAHİP ÇIKTI

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna sahip çıktı. Nagelsmann, "Slovakya maçı gibi maçlar Sane için bir referans noktası. Her zaman o seviyeye ulaşması gerekiyor. İsviçre ile oynadığımız son maçta fena değildi, ne çok iyi ne de çok kötüydü. Sane kendisinden ne beklendiğini biliyor ve bunu göstermesi gerekiyor. Farklı oyun tarzlarıyla başa çıkabilmek için sahip olmamız gereken belirli profiller var. Sağ kanatta rakiplerle başa çıkabilecek çok fazla oyuncumuz yok." ifadelerini kullandı.