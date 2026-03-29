        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye destek - Galatasaray Haberleri

        Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye destek

        Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası öncesi İsviçre'yi 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen Leroy Sane'ye sahip çıktı. Sane'nin İsviçre maçında kötü oynamadığını belirten Nagelsmann, "Slovakya gibi maçlar onun için referans noktası. İsviçre ile oynadığımız son maçta fena değildi, ne çok iyi ne de çok kötüydü. Sane kendisinden ne beklendiğini biliyor ve bunu göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 29.03.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Nagelsmann, Leroy Sane'ye sahip çıktı!

        Dünya Kupası öncesi İsviçre ile hazırlık maçında kozlarını paylaşan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, son haftalarda beklentilerin altında kalan öğrencisi Leroy Sane'ye gösterilen tepkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        GALATASARAY'DAKİ DÜŞÜŞÜ MİLLİ TAKIM'A DA YANSIDI

        Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da Ajax karşısında asist yapan Sane, bu maçın ardından Avrupa'da skor katkısı üretemedi. Süper Lig'de ise ilk 16 haftada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Alman futbolcu, sonraki süreçte yalnızca 1 asist yapabildi. Form grafiğindeki düşüş dikkat çeken Sane, Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı maçta da beklentilerin altında kaldı.

        ALMANYA'DA ELEŞTİRİLEN ODAK NOKTASI OLDU

        Almanya'nın 4-3 kazandığı ve toplam 7 golün atıldığı İsviçre karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Leroy Sane, sahada kaldığı 63 dakikadaki etkisiz performansı ile Alman basınında sert eleştirilere maruz kaldı. Welt, yıldız oyuncu için "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" ifadelerini kullanırken, T-Online ise "Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" yorumunda bulundu.

        NAGELSMANN, SANE'YE SAHİP ÇIKTI

        Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna sahip çıktı. Nagelsmann, "Slovakya maçı gibi maçlar Sane için bir referans noktası. Her zaman o seviyeye ulaşması gerekiyor. İsviçre ile oynadığımız son maçta fena değildi, ne çok iyi ne de çok kötüydü. Sane kendisinden ne beklendiğini biliyor ve bunu göstermesi gerekiyor. Farklı oyun tarzlarıyla başa çıkabilmek için sahip olmamız gereken belirli profiller var. Sağ kanatta rakiplerle başa çıkabilecek çok fazla oyuncumuz yok." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8'i kadın 15 kişi tutuklandı! Kadınların aşk tuzağı çetesi!

        Ankara'da, akıllara durgunluk veren bir kadın çetesi operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden erkeklerle tanışıp "sevgili" rolü yapan kadın çetesi, kurdukları tuzakla mağdurları evlerinde gasp etti. Kadınların "aşk tuzağı", elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle deşifre edildi. Düzenl...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı