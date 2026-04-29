        Haberler Dünyadan 'Jurrasic Park' yıldızı Sam Neill kanseri yendi

        'Jurrasic Park' yıldızı Sam Neill kanseri yendi

        'Jurrasic Park'ta Alan Grant rolüyle tanınan Sam Neill, ölümün kıyısından döndüğünü ama kanserle mücadeleyi kazandığını açıkladı

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 14:23
        Kanseri yendi

        Kanserle mücadele eden 'Jurassic Park' filmi yıldızı Sam Neill, kemoterapinin işe yaramamasının ardından ölümden nasıl kıl payı kurtulduğunu ve hayatını kurtaran pahalı, son teknoloji ürünü tedaviyi ayrıntılı olarak anlattı.

        Kanserden kurtulan 78 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu, Avustralya'nın 7 News kanalına verdiği röportajda, üçüncü evre kan kanseriyle verdiği beş yıllık mücadeleden bahsetti.

        "Yaklaşık beş yıldır bir lenfoma türüyle yaşıyorum ve kemoterapi görüyordum. Oldukça berbat bir süreçti ama beni hayatta tutuyordu" diyen Neill, "Sonra kemoterapi işe yaramayı bıraktı. Çaresiz kaldım ve ölecek gibiydim" şeklinde konuştu.

        'Jurassic Park' film serisinde Alan Grant rolüyle tanınan Neill, CAR T-hücre tedavisi adı verilen ve kan hücrelerini genetik olarak değiştiren bir tedavi gördüğünü, bu sayede hastalıktan kurtulduğunu aktardı. Tedavinin 540 bin dolara mal olduğunu belirten oyuncu, "Az önce bir tarama yaptırdım ve vücudumda kanser yok, bu olağanüstü bir şey. Bunun gerçekleşebilmesinden dolayı çok, çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

        CAR T HÜCRE TEDAVİSİ

        CAR T hücre tedavisi, hastanın kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin laboratuvar ortamında genetik olarak modifiye edilerek kanser hücrelerini tanıyan ve yok eden "akıllı hücrelere" dönüştürüldüğü, özelleştirilmiş bir immünoterapi yöntemi olarak biliniyor. Özellikle dirençli kan kanserlerinde (lösemi, lenfoma, multipl miyelom) etkili olan bu canlı ilaç, hastanın kanından alınıp çoğaltılarak tekrar vücuda veriliyor.

        Hayata yeniden tutunan Neill, şimdi oyunculuğa dönmeyi planlıyor. Ünlü aktör, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

        Neill, 2022'de 'Jurassic World Dominion' filminin tanıtımını yaparken üçüncü evre kan kanseri olduğunu öğrenmişti. O dönemde verdiği bir röportajda, "Ölmekten hiçbir şekilde korkmuyorum. Bu beni endişelendirmiyor. Başından beri beni hiç endişelendirmedi, ama sinirlendim. Çünkü hâlâ istediğim şeyler var" demişti.

