        Juventus: 2 - Cagliari: 1 | MAÇ SONUCU

        Juventus: 2 - Cagliari: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 45+1. dakikalarda milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

        Giriş: 29.11.2025 - 22:08 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:08
        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

        Konuk takımın 26. dakikada Sebastiano Esposito ile öne geçtiği maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 45+1. dakikalarda milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

        Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı. Cagliari'de maça yedek başlayan Semih Kılıçsoy ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

        Juventus bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Cagliari 11 puanda kaldı.

