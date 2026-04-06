Juventus: 2 - Genoa: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus sahasında Genoa'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 06.04.2026 - 21:11
Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Juve'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bremer ve 17'de Weston McKennie kaydetti.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus son 4 maçında 3. galibiyetini elde etti ve 57 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Genoa ise 33 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Genoa ise sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ