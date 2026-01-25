Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 3 - Napoli: 0 | MAÇ SONUCU (Kenan Yıldız attı, Juventus farka koştu) - Futbol Haberleri

        Juventus: 3 - Napoli: 0 | MAÇ SONUCU (Kenan Yıldız attı, Juventus farka koştu)

        İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Napoli'yi 3-0 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci golünü attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:31
        Kenan Yıldız attı, Juventus farka koştu!
        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti.

        Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.

        Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

        Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

        Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı.

