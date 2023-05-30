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Juventus'a futbolcuların maaşlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle para cezası verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a futbolcuların maaşlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından para cezası verildi

Juventus'a futbolcuların maaşlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle para cezası verildi
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FIGC'den kısa süre önce adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, bu kez de 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında futbolculara yaptığı maaş ödemelerinde tespit edilen usulsüzlük nedeniyle ceza aldı.

Juventus Kulübü, mali yolsuzluk dosyasından ayrı olarak ele alınan futbolcu maaş ödemelerine ilişkin dosyaya dair dün FIGC ile anlaşma yoluna giderek spor yargısı sürecinin hızlı şekilde sonuçlanması konusunda adım attı.

FIGC'den yapılan açıklamaya göre, Federasyon Spor Mahkemesi, Juventus'un hızlı yargılanma talebi doğrultusunda bugün yapılan duruşma neticesinde, siyah-beyazlı takıma 718 bin 240 avroluk para cezası verdi.

Söz konusu dosyada suçlanan eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin ise hızlı yargılanma için federasyon ile anlaşma yoluna gitmediği belirtildi. Agnelli'nin spor yargısındaki süreci, 15 Haziran'daki duruşmayla devam edecek.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Prisma soruşturmasında yer alan binlerce sayfa belgeye dayanan futbolculara maaş ödemelerini içeren dosyada özellikle pandemi yılları olarak anılan 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında bazı futbolculara birtakım "özel anlaşmalar" önerildiği basına yansımıştı.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN "PRİSMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.

Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle FIGC de sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC, ayrıca ocak ayında Juventus'un 2019-2021 sezonundaki futbolcu maaş ödemeleri için de ayrıca inceleme başlatmıştı.

JUVENTUS'A OCAK'TA VERİLEN 15 PUAN SİLME CEZASI NİSAN'DA İPTAL EDİLMİŞTİ

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmiş ve ceza kararını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri göndermişti. FIGC de 22 Mayıs'ta dosyayı yeniden görüşerek siyah-beyazlı kulübe 10 puan silme cezası vermişti. Pavel Nedved ve diğer alt kademelerdeki 6 yönetici aklanmıştı.

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