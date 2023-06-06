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Juventus, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeyi düşünüyor!

Juventus'un, Avrupa'dan bazı kulüplerle 2021'de başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden olası çıkışını görüşmek için İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona kulüplerine resmi yazı gönderdi

Juventus, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeyi düşünüyor!
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un, Avrupa'dan bazı kulüplerle 2021'de başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden olası çıkışını görüşmek için söz konusu girişimi destekleyen İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona kulüplerine resmi yazı gönderdiği bildirildi.

Juventus'un Avrupa Süper Lig girişiminden çekileceğine dair İspanya medyasında yer alan haberlere ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Juventus gibi Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış prosedürünü uygulamayan Real Madrid ve Barcelona kulüplerine, siyah-beyazlı takımın bu projeden olası çıkışını görüşmek üzere üç kulüp arasında müzakere dönemi başlatmak için bildirimde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Juventus'un açıklamasında, bazı haberlerde UEFA'nın tehdit ettiği iddialarının da gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi.

Bu arada, Juventus'un bu açıklamasını Corriere dello Sport gazetesi, "Juventus, Süper Lig dışına" başlığıyla verirken, La Gazzetta dello Sport ise siyah-beyazlı kulübün Süper Lig projesinden ayrılmayı düşündüğünü İspanyol kulüplerine ilettiğini yazdı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Madrid'dekilerin Juventus'un Süper Lig girişiminden ayrılacağına ikna olduğu da yazıldı.

Haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzluklar nedeniyle Mayıs 2021'den beri soruşturma geçiren Juventus'ta eski başkan Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi girişiminin önde gelen destekçilerinden biriydi. Agnelli ve yönetim kurulu, 28 Kasım 2022'de mali yolsuzluk soruşturmasında isimleri geçtiği için istifa etmişti.

AVRUPA SÜPER LİGİ SPOR CAMİASINDA BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇMIŞTI

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesine kadar taşınmıştı.

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