Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nın derbi performansı ve geleceğiyle ilgili de görüşlerini aktardığı açıklamalarında, “Zaniolo büyük bir transfer. Çok kuvvetli biri. Galatasaray’a önümüzdeki yıllarda daha çok yardımcı olacaktır. Hem golcü hem süratli. Galatasaray’a hayırlı olsun” dedi.