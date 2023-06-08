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Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

İtalya devlerinden Juventus, yeni sezon çalışmalarını başladı. Takımdan ayrılan Angel Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo'yu takibe aldı

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  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    İtalya Serie A'da bu sezon puan silme cezası alması nedeniyle ligi 7.sırada noktayalan Juventus, Allegri yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarını başladı.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Geçtiğimiz günlerde Juventus'un tecrübeli oyuncusu Angel Di Maria takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Juventus, Di Maria'nın boşluğu Galatasaray'ın yıldız ismiyle doldurmayı hedefliyor.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    La gazzetta dello sport'un haberine göre İtalyan devi, Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo'nun, 30 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Haberde, 30 Milyon Euro'nun üstündeki serbest kalma bedelinin Juventus için yüksek olabileceği vurgulanıyor.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Juventus'un, Galatasaray'ın indirim yapması halinde somut adımlar atacağı aktarılıyor.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Aktarılana göre, Angel Di Maria'nın yerini doldurabilecek en uygun oyuncunun Zaniolo olacağı belirtiliyor.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Öte yandan Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün, İtalyan basınına Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği hakkında yaptığı açıklamalarda, "Elbette, o bizim takımın oyuncularından biri. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme aşamasından geçerek gruplarda mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nın derbi performansı ve geleceğiyle ilgili de görüşlerini aktardığı açıklamalarında, “Zaniolo büyük bir transfer. Çok kuvvetli biri. Galatasaray’a önümüzdeki yıllarda daha çok yardımcı olacaktır. Hem golcü hem süratli. Galatasaray’a hayırlı olsun” dedi.
  • Juventus, Di Maria yerine Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu istiyor

    Öte yandan Juventus'un santrfor için ise eski oyuncusu Alvaro Morata'ya ilgisi bulunuyor. Morata'nın 3.defa Juventus forması giymek için istekli olabileceği konuşulurken Atletico Madrid'in bir yıllık sözleşmesi kalan golcünün serbest kalmasına izin verebileceği belirtildi.

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