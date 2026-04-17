        Juventus, Locatelli'nin sözleşmesini uzattı

        Juventus, Locatelli'nin sözleşmesini uzattı

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 21:03
        Juventus, Locatelli'nin sözleşmesini uzattı!

        İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kulübün açıklamasında, "Manuel Locatelli ile Juventus arasındaki ilişki, süreklilik, aidiyet ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etti. 1998 doğumlu orta saha oyuncusunun sözleşme yenilemesi resmen gerçekleşti ve Locatelli, 30 Haziran 2030'a kadar Juventus'ta kalacak." ifadeler kullanıldı.

        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da takım kaptanı Locatelli, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...

        ÇOCUKLARIMIZA ACI VEDAKahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren canlar, törenle son yolculuklarına uğurlandı. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği saldırıda 1 öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKMAYA ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti