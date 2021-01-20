İtalyan ekipleri Juventus ve Napoli, Süper Kupa finalinde bugün karşı karşıya gelecek. İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu. Juventus Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Napoli maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
JUVENTUS NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Juventus Napoli maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus:
Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo
Napoli:
Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna
YORUMLAR