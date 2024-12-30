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        Haberler Spor Futbol Juventus son dakikalarda yıkıldı: Kazanan çıkmadı! - Futbol Haberleri

        Juventus son dakikalarda yıkıldı: Kazanan çıkmadı!

        İtalya Serie A'nın 18. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta Juventus, konuk ettiği Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 00:07 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:07
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        Juventus son dakikalarda yıkıldı!
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        İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Fiorentina'yı konuk etti.

        Allianz Stadyumu'ndan oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Juventus'un gollerini 20 ve 48. dakikalarda Khephren Thuram kaydetti. Fiorentina'ya 1 puanı getiren golleri ise 38. dakikada Moise Bioty Kean ve 87. dakikada Riccardo Sottil attı.

        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonuçla puanını 32 yapan Juventus, 6. sırada kaldı. Aynı puanda yer alan Fiorentina ise averajla 5. sırada yer aldı.

        Juventus, Serie A'nın bir sonraki haftasında Torino ile derbide karşılaşacak. Fiorentina ise Napoli'yi konuk edecek.

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