Juventus son dakikalarda yıkıldı: Kazanan çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Fiorentina'yı konuk etti.

Allianz Stadyumu'ndan oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Juventus'un gollerini 20 ve 48. dakikalarda Khephren Thuram kaydetti. Fiorentina'ya 1 puanı getiren golleri ise 38. dakikada Moise Bioty Kean ve 87. dakikada Riccardo Sottil attı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna dahil oldu.