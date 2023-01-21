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Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı aldı?

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığı, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a puan silme cezası talebinde bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği kararı açıkladı. Futbol camiası Juventus'a puan silme cezası gelip gelmediğini araştırmaya başladı. İşte Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi ceza mı geldi sorularının yanıtı...

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  • Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı geldi?

    İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) internet sitesinde yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a ceza verdiğini açıkladı. Peki, "Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı aldı?" İşte detaylar...
  • Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı geldi?

    JUVENTUS'UN 15 PUANI NEDEN SİLİNDİ?

     

    FIGC'in internet sitesinde yapılan açıklamada; mali yolsuzluk soruşturması kapsamında adı haksız kazanç ve futbolcu transfer değerlerini farklı göstermek iddialarına karışan Juventus puan silme cezası aldı.

     

    Verilen puan silme cezasına ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

     
  • Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı geldi?

    JUVENTUS KAÇINCI SIRADA?

    Juventus puan durumları cezanın ardından araştırılmaya başladı.

     

    2022-2023 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A'da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus'un 15 puan silme cezasının ardından 22 puanla 11. sıraya geriledi.

     
  • Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı geldi?

    YILLAR ÖNCE KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

    İtalya Futbol Federasyonu, şike yaptığı gerekçesiyle 2006 yılında Juventus'u küme düşürüp iki lig şampiyonluğunu elinden almıştı. Bu karar sonrası Juventus'un yıldız futbolcuları; Zlatan İbrahimovic, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Emerson, Vieria ve teknik direktör Fabio Cappello takımı terk ederken, Buffon, Nedved, Del Piero, Trezeguet, Igor Tudor ve Zanetti gibi yıldızlar takımda kalmıştı...

     
  • Juventus'un 15 puanı silindi mi, neden silindi, ceza mı geldi?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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