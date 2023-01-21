YILLAR ÖNCE KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İtalya Futbol Federasyonu, şike yaptığı gerekçesiyle 2006 yılında Juventus'u küme düşürüp iki lig şampiyonluğunu elinden almıştı. Bu karar sonrası Juventus'un yıldız futbolcuları; Zlatan İbrahimovic, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Emerson, Vieria ve teknik direktör Fabio Cappello takımı terk ederken, Buffon, Nedved, Del Piero, Trezeguet, Igor Tudor ve Zanetti gibi yıldızlar takımda kalmıştı...