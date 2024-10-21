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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'un hesabı ele geçirildi, Arda Güler paylaşımı geldi! - Futbol Haberleri

        Juventus'un hesabı ele geçirildi, Arda Güler paylaşımı geldi!

        Juventus kulübünün İngilizce hesabını ele geçiren Türk hackerlar, Arda Güler'in İtalyan ekibine transfer olduğunu duyururken, bu paylaşım kısa süreliğine tüm dünyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:51
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        Juve'den olay yaratan Arda paylaşımı!
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        İtalyan devi Juventus'un sosyal medyadaki İngilizce hesabının Arda Güler'le ilgili paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

        Juventus'un İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

        Juventus'un Arda Güler ile ilgili bu paylaşımı sonrası, "Şaka mı?", "Hesap mı hacklendi?" soruları gündeme geldi.

        JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

        Juventus resmi hesabı, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının hackerlar tarafından saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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