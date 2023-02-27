K2 Tipi Cezaevi Nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem K2 Tipi Cezaevi Nedir? K2 Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
ABONE OL

K2 tipi cezaevi nedir? K2 tipi ceza evinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

Cezaevleri, halk arasında suç işlemiş olan kişilerin cezalandırılmakta olduğu yerledir. Bir diğer ismi olan hapishane ile de bilinmektedir. Cezaevlerinin özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde harf verildiği bilinmektedir. İşlenen suçlara, güvenliğe, kapasiteye ve daha pek çok farklı etkene bağlı olarak her cezaevinin faklı bir ismi bulunmaktadır. Pek çok kişi tarafından da bu harflerin hangi anlamlara geldiği merak edilmektedir. Aynı zamanda hangi harfte olan cezaevinde hangi suçluların yatmakta olduğu da merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki, k2 tipi cezaevi nedir, k2 tipi cezaevinde kimler yatar, k2 tipi cezaevi hangi suçları kapsar, k2 tipi cezaevine hangi suçtan girerler? Tüm detaylar…

K2 Tipi Cezaevi Nedir? K2 Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
HABERTURK.COM

K2 Tipi Cezaevi Nedir?

Harflendirme sistemi ile mahkumların ayrıştırıldığı cezaevi çeşitlerinden bir tanesi olduğu söylenebilmektedir. K2 tipi cezaevi, güvenlik gözetimlerinin bulunduğu ve sıklıkla kontrollerin yapıldığı hapishanelerden bir tanesidir. K2 tipli cezaevi, güvenlik gözetimlerinin bulundurulduğu ve sıklıkla kontrollerin yapıldığı cezaevleri olarak bilinmektedir. K2 tipli olan cezaevlerinin infaz kurumu ve eğitim kurumu olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Çeşitli koğuş sistemi bulunmaktadır. 40 ve 60 kişilik kapasiteye sahiptir. 2 adet disiplin hücresi bulunmaktadır. Aynı zamanda koğuş sayısının ise6 olduğu bilinmektedir.

Bu tip cezaevlerinde mahkumların yakınları ile görüşebilmesi için belirli günler bulunmaktadır. Tüm cezaevlerinde olduğu gibi telefon kullanımı da yasaktır. Mahkumların cezaevleri dışında herhangi bir yer ile iletişime geçmesi yasaktır. Cezaevi telefonu idare tarafından belirli günlerde ve saatlerde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra delici ve kesici aletlerin de bulundurulması yasaktır. K2 tipi cezaevi nedir sorusu bu şekilde cevaplandırılabilmektedir ve aynı zamanda bu cezaevlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Banyo, mutfak, yemekhane, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır.
  • Mahkumlara yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir.
  • Kadın, erkek ve çocuk bölümleri birbirinden ayrılmıştır.
  • Belirli günlerde idare izni ile mahkumlar yakınlarıyla görüşebilmektedir.

K2 Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Cezaevleri işlenen suçun oranına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Mahkumların işledikleri suçların derecesine göre çeşitli cezaevleri bulunmaktadır. K2 tipi cezaevi normal kapasitede ve imkan açısından yeterli olan cezaevi tiplerinden bir tanesidir. Aynı zamanda ilçe tipi cezaevi olarak da adlandırılabilmektedir.

K2 Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Her bir cezaevinin farklı harfler ile isimlendirildiği gözlemlenmektedir. Bu harfler işlenen suçların ağırlığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Her birey işlediği suç nedeni ile belirli bir süre boyunca cezaevinde kalmaktadır. K2 tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusu ise merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle bu tip cezaevlerinde genellikle kadın ve çocukların işlediği suçların cezası nedeni ile yatılmakta olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuk mahkumların hırsızlık gibi suçlardan dolayı yatmakta olduğu yerler olarak da tanımlanabilmektedir.

K2 Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

K tipi cezaevi geniş kapsamlı olan cezaevlerinden bir tanesidir. Belirli bölmelere ayrılmaktadır. Kadın, erkek, çocuk veya suç benzerliği gibi özelliklere bağlı olarak K1 ve K2 olarak ayrılmıştır. 18 yaşından küçük olan mahkumların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biri olduğu da söylenebilmektedir. K1 tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusunun cevabı işe şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Hırsızlık ve cinayet gibi suçları işlemiş olan mahkumlar
  • Çocuk mahkumların işlemiş olduğu çeşitli suçlar
  • Adam yaralama gibi suçlardan mahkum olanlar

Genel olarak bu suçlar nedeni ile girilmekte olan bir cezaevi türü olduğu söylenebilmektedir. Kısacası K2 tipi cezaevleri çoğunlukla kadınların ve çocukların bulunmakta olduğu bir cezaevi olarak da tanımlanabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
GÜNDEM Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı ...
Edirne'de kız öğrenci, okulda 5 öğrenciyi bıçakladı - Haberler
GÜNDEM Edirne'de kız öğrenci, okulda 5 öğrenciyi bıçakladı
Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi 2023 Kurban Bayramı tarihi
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman?
Dış ticaret istatistikleri-Ocak 2023
GÜNDEM Dış ticaret istatistikleri-Ocak 2023
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gelen depremzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama
GÜNDEM Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması
İstanbul'da turistleri dolandıran "tırnakçı çete" çökertildi - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM İstanbul'da turistleri dolandıran "tırnakçı çete" ...
ADANA DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023| Naci Görür'den Adana deprem uyarısı: Adana deprem bölgesi? Adana deprem riskli ilçeler listesi
GÜNDEM Naci Görür'den Adana uyarısı! İşte Adana deprem risk ...
Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
GÜNDEM Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
Malatya deprem son dakika | 5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor? "Bilinmeyen bir fay hattıydı!" - Son dakika haberleri
GÜNDEM 5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor? "Bilinmeyen bir ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Adıyaman'da
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.