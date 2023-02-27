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K2 Tipi Cezaevi Nedir?

Harflendirme sistemi ile mahkumların ayrıştırıldığı cezaevi çeşitlerinden bir tanesi olduğu söylenebilmektedir. K2 tipi cezaevi, güvenlik gözetimlerinin bulunduğu ve sıklıkla kontrollerin yapıldığı hapishanelerden bir tanesidir. K2 tipli cezaevi, güvenlik gözetimlerinin bulundurulduğu ve sıklıkla kontrollerin yapıldığı cezaevleri olarak bilinmektedir. K2 tipli olan cezaevlerinin infaz kurumu ve eğitim kurumu olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Çeşitli koğuş sistemi bulunmaktadır. 40 ve 60 kişilik kapasiteye sahiptir. 2 adet disiplin hücresi bulunmaktadır. Aynı zamanda koğuş sayısının ise6 olduğu bilinmektedir.

Bu tip cezaevlerinde mahkumların yakınları ile görüşebilmesi için belirli günler bulunmaktadır. Tüm cezaevlerinde olduğu gibi telefon kullanımı da yasaktır. Mahkumların cezaevleri dışında herhangi bir yer ile iletişime geçmesi yasaktır. Cezaevi telefonu idare tarafından belirli günlerde ve saatlerde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra delici ve kesici aletlerin de bulundurulması yasaktır. K2 tipi cezaevi nedir sorusu bu şekilde cevaplandırılabilmektedir ve aynı zamanda bu cezaevlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

Banyo, mutfak, yemekhane, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır.

Mahkumlara yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

Kadın, erkek ve çocuk bölümleri birbirinden ayrılmıştır.

Belirli günlerde idare izni ile mahkumlar yakınlarıyla görüşebilmektedir.

K2 Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Cezaevleri işlenen suçun oranına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Mahkumların işledikleri suçların derecesine göre çeşitli cezaevleri bulunmaktadır. K2 tipi cezaevi normal kapasitede ve imkan açısından yeterli olan cezaevi tiplerinden bir tanesidir. Aynı zamanda ilçe tipi cezaevi olarak da adlandırılabilmektedir.

K2 Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Her bir cezaevinin farklı harfler ile isimlendirildiği gözlemlenmektedir. Bu harfler işlenen suçların ağırlığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Her birey işlediği suç nedeni ile belirli bir süre boyunca cezaevinde kalmaktadır. K2 tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusu ise merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle bu tip cezaevlerinde genellikle kadın ve çocukların işlediği suçların cezası nedeni ile yatılmakta olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuk mahkumların hırsızlık gibi suçlardan dolayı yatmakta olduğu yerler olarak da tanımlanabilmektedir.

K2 Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

K tipi cezaevi geniş kapsamlı olan cezaevlerinden bir tanesidir. Belirli bölmelere ayrılmaktadır. Kadın, erkek, çocuk veya suç benzerliği gibi özelliklere bağlı olarak K1 ve K2 olarak ayrılmıştır. 18 yaşından küçük olan mahkumların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biri olduğu da söylenebilmektedir. K1 tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusunun cevabı işe şu şekilde sıralanabilmektedir:

Hırsızlık ve cinayet gibi suçları işlemiş olan mahkumlar

Çocuk mahkumların işlemiş olduğu çeşitli suçlar

Adam yaralama gibi suçlardan mahkum olanlar

Genel olarak bu suçlar nedeni ile girilmekte olan bir cezaevi türü olduğu söylenebilmektedir. Kısacası K2 tipi cezaevleri çoğunlukla kadınların ve çocukların bulunmakta olduğu bir cezaevi olarak da tanımlanabilmektedir.