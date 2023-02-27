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Haberler Sağlık Kabak Lifi Doğru Kullanımı: Kabak Lifi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
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Kabak lifi doğru kullanımı: Kabak lifi nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Kabak lifi cildi temizlemek ve peeling yapmak için kullanılmakta olan oldukça popüler bir malzemedir. Bazı insanlar, sert ve süngerimsi yapısı nedeni ile tamamen doğal liflerin deniz süngerinden yapıldığını düşünebilmektedir. Fakat kabak lifi, salatalık ailesinde yer almakta olan kabaktan yapılmaktadır. Pek çok yararı bulunmakta olan kabak liflerinin kullanımı ile ilgili mera edilmekte olan birçok konu bulunmaktadır. Son yıllarda oldukça ön plana çıkan kabak lifi nedir, kabak lifi nasıl kullanılır, kabak lifi doğru kullanımı, kabak lifi ne işe yarar? Tüm detaylar…

Kabak Lifi Doğru Kullanımı: Kabak Lifi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
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Kabak Lifi Nedir?

Kabak lifi, cildi temizlemekte ve arındırmaktadır. Fakat her insan için doğru bir ürün olmayabilmektedir. Bu nedenle dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra saklanırken de dikkatli davranılması gerekmektedir. Eğer yanlış bir şekilde saklanır ise içerisinde bakteri üremesine neden olunabilmektedir. Ek olarak hassas ciltlerde de dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Lif kabakları, tropikal ve subtropikal iklimlerde yetiştirilmektedir. Bitki çiçek açtıktan sonra çiçek, dev bir salatalık ve kabağı andırmakta olan uzun, kabak benzeri bir bitkiye dönüşmektedir. Bu kabaklar ise daha sonra hasat edilmektedir. Altı aya kadar kurumaya bırakılmaktadır. Kurutulmuş olan kabaklar suya batırılmakta ve kabukları soyulmaktadır. Çekirdekleri de çıkarılmaktadır. Tamamen kuruduktan sonra, sünger olarak satılmadan önce dilimlenebilmektedir. Kesilebilmekte ya da çeşitli şekiller verilebilmektedir.

Kabak Lifi Nasıl Kullanılır?

Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin de kabak lifi nasıl kullanılır sorusu olduğu bilinmektedir. Aslında bu ürün tıpkı bir kese biçiminde kullanılmaktadır. Bundan dolayı da kullanılmadan önce bir süre suya konulması ve yumuşaması gerekmektedir. Yumuşadıktan sonra cildi kirden ve ölü derilerden arındırmak için kabak lifi ile keseleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Kabak lifinin doğru ve düzenli bir şekilde kullanılması olumlu etkiler oluşturmaktadır anca yanlış kullanılması ise bazı sorunların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmekte ve doğru kullanımına rağmen sorun oluşmakta ise kullanılmaması gerekmektedir.

Kabak Lifi Doğru Kullanımı

Son yıllarda ön plana çıkmakta olan kabak lifi hakkında merak edilmekte olan pek çok farklı konu bulunmaktadır. Öncelikle kabak lifi cildin daha temiz bir hale gelmesi için kullanılmaktadır ve bununla birlikte ölü derileri de temizlemekte olduğu bilinmektedir. Kabak lifi doğru kullanımı ile birlikte oldukça olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.

Genel olarak bu lifin kullanımı normal bir kese kullanımına benzemektedir. Kese gibi kullanılmakta ancak oldukça faydalı etkileri bulunmaktadır. Ancak bazı insanlarda olumsuz etki oluşturabilmektedir ve bundan dolayı da dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Eğer bir sorun oluşmuş ise mutlaka ürünün kullanımının bırakılması gerekli görülmektedir.

Kabak Lifi Ne İşe Yarar?

Kabak lifinin faydaları arasında şunlar yer almaktadır:

  • Doğal kabak lifi sayesinde cildin daha yumuşak olmasına olanak sağlanmaktadır.
  • Yeni hücre üretimini sağlamakta ve kan dolaşımını harekete geçirmektedir. Böylelikle selülit oluşumunun önüne geçilmesine olanak sağlanmaktadır.
  • Siyah nokta ve sivilce oluşan bölgelere iyi gelmektedir.
  • Batık kıl probleminin çözülmesine yardımcı olmaktadır.
  • Ciltte bulunmakta olan kiri ve makyaj kalıntılarını temizlemektedir.

Genel olarak kese kullanımına benzemekte olan bir kullanımı bulunmaktadır. Kuru halde iken çok sert bir yapısı bulunmaktadır. Bundan dolayı da kullanılmadan önce bir suya konulması gerekmektedir. Böylelikle yumuşamasına olanak sağlanmaktadır. Yumuşaması ile birlikte uygulanabilmekte ve cildin ölü derilerden kurtulup daha yumuşak bir hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle de sıkça kullanılmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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