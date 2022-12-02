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Haberler Magazin Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın set arası alışverişi - Magazin haberleri
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Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın set arası alışverişi

Etiler'de objektiflere yansıyan Kaan Taşaner-Seray Dura çifti, muhabirlere, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün tatil günümüzdü. Biz de Seray ile alışverişe çıktık" dedi

Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın set arası alışverişi - Magazin haberleri
Set arası alışveriş
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HABERTURK.COM

Oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. Çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Taşaner, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün tatil günümüzdü. Biz de Seray ile alışverişe çıktık" dedi. İkili, ardından mağazaları tek tek dolaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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