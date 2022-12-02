Set arası alışveriş

Oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. Çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.
"YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"
Taşaner, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün tatil günümüzdü. Biz de Seray ile alışverişe çıktık" dedi. İkili, ardından mağazaları tek tek dolaştı.
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