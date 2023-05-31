Cumhurbaikanlığı sisteminin son Kabine Topkantsı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ve yeni Kabine listesinin açıklanması öncesinde toplanacak. Peki, son Kabine Toplantısı ne zaman? Son Kabine Toplantısı'nın konusu ne? İşte son Kabine ile ilgili detaylar...