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Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

2018'de geçilen Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabinesi yeni kabine üyelerinin yemin ederek göreve başlayacağı tarih öncesinde son kez toplanacak. Peki, son kabine toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

    Cumhurbaikanlığı sisteminin son Kabine Topkantsı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ve yeni Kabine listesinin açıklanması öncesinde toplanacak. Peki, son Kabine Toplantısı ne zaman? Son Kabine Toplantısı'nın konusu ne? İşte son Kabine ile ilgili detaylar...
  • Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

    SON KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantıları temayüller gereğince 15 günde bir dafa yapılıyor. Son kez 6 Mart tarihinde toplanmış ardından yeni toplantı yapılmamıştı. 
  • Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

    Kabinenin son kez 31 Mayıs Çarşamba günü yani bugün 15.30'da mevcut bakanlarla toplanması bekleniyor.
  • Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor. 
  • Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

    Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor.

     
  • Kabine son kez toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı sistemi ilk Kabinesi son toplantı tarihi

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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