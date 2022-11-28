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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 28 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları neler?

Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı gündeminde; Pençe-Kılıç harekatı ve olası Suriye operasyonu ile EYT, sözleşmeli işçilere kadro gibi kritik konular yer alıyor. İşte 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

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  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyordu. Ancak Bakanlar Kurulu Toplantısı henüz başlamadı.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

     
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    28 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Suriye'de yapılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine, hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet, bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır" ifadelerini kullanmıştı.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    Kabine toplantısında olası Suriye harekatının masaya yatırılması beklenirken, kara operasyonu da görüşülecek.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    EYT-SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

    EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak" demişti.
  • Kabine Toplantısı kararları son dakika: 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık. Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."

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