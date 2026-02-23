Canlı
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI KONULARI 23 ŞUBAT 2026: Terörsüz Türkiye süreci, emekli bayram ikramiyesi... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Şubat 2026 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Böylece ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve emekli bayram ikramiyesi yer alıyor. Toplantıda ayrıca ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşamanın da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabinenin gündeminde başka neler olacak? İşte 23 Şubat 2026 Kabine Toplantısı konuları...

        Giriş: 23.02.2026 - 10:12
        1

        Kabine Toplantısı konuları 23 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak. Yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin ilk kez katılacağı toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve emekli bayram ikramiyesi olacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, masada hangi konular var? İşte, 23 Şubat 2026 Kabine Toplantısı gündem maddeleri...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 23 Şubat 2026 Pazartesi (bugün) toplanacak.

        Kabine Toplantısı'na yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

        Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        3

        23 ŞUBAT 2026 KABİNE TOPLANTISI KONULARI

        Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak.

        Fahiş fiyatlarla mücadele ve emekli bayram ikramiyesi de Kabine'de değerlendirilecek.

        Ayrıca toplantıda ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama ile Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci de ele alınacak.

        4

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Toplantıda, ana gündem Süreç Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapor sonrası yol haritası olacak. PKK’nın kendini feshetmesi, silah bırakması ve demokratikleşme önerileri raporda yer aldı. Yasal düzenleme adımlarına mercek tutulacak.

        Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek.

        5

        FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE VE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

        Ramazan ayında devam eden fahiş fiyatlarla mücadeledeki son durum Kabine gündeminde olacak.

        Ayrıca emeklilere bayram ikramiyesinde olası bir artış için yasal düzenleme hazırlıkları da Kabine'de değerlendirilecek.

        6

        ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE

        ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama da ele alınacak bir diğer konu. Türkiye, İran'ı hedef alan yeni bir savaş istemediğini daha önce ortaya koymuştu. Gerilimi düşürecek adımlar masada olacak.

        Suriye'de Şam Yönetiminin kademeli olarak yönettiği entegrasyon süreci de Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

        GAZZE'DEKİ KALICI ATEŞKES SÜRECİ

        Gündemdeki bir başka sıcak başlık da Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk barış kurulu toplantısının yansımalarını Kabine toplantısında aktaracak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
