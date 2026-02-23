ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE

ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama da ele alınacak bir diğer konu. Türkiye, İran'ı hedef alan yeni bir savaş istemediğini daha önce ortaya koymuştu. Gerilimi düşürecek adımlar masada olacak.

Suriye'de Şam Yönetiminin kademeli olarak yönettiği entegrasyon süreci de Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ KALICI ATEŞKES SÜRECİ

Gündemdeki bir başka sıcak başlık da Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk barış kurulu toplantısının yansımalarını Kabine toplantısında aktaracak.