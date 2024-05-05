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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Öğretmen atamaları gündemde! Kabine Toplantısı bu hafta var mı, saat kaçta ve gündemdeki konular neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, saat kaçta ve gündemdeki konular neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı geri sayımı başladı. Gündeme dair merak edilen konuların ele alındığı yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Hatırlanacağı üzere Kabine Toplantısı, son olarak 16 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, saat kaçta ve gündemdeki konular neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:18
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        Kabine toplantısı tarihi gündeme geliyor. Beştepe'deki kritik toplantıda gündemdeki başlıklar arasında öğretmen atamalarının yanı sıra; Türkiye'nin kredi notundaki artışın yatırımlara etkisi, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, İsrail'le kesilen ticari ilişkiler ve Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor. İşte Kabine toplantısı tarihleri 2024

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

        KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELERDİR?

        Toplantıda öğretmen atamalarının yanı sıra; Türkiye'nin kredi notundaki artışın yatırımlara etkisi, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, İsrail'le kesilen ticari ilişkiler ve Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor.

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        EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI MASADA OLACAK

        Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

        İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI GÜNDEMDE OLACAK

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

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