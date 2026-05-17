        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir gerçekleştirilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda bölgesel gelişmeler ve kurban bayramı öncesindeki güvenlik ve denetim faaliyetleri gibi konuların ele alınması bekleniyor. Yeni haftanın gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, gündem maddeleri neler?" İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 21:07 Güncelleme:
        Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Ekonomi, dış siyaset ve gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmişti. Hatırlanacağı gibi gerçekleşen son toplantıda Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Kabine Toplantısı'nda; Terörsüz Türkiye süreci, ABD ve İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkileri ve bayram tedbirleri gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine Toplantısı'nın 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

        Toplantının öğleden sonra yapılması bekleniyor.

        KABİNE TOPLANTISI'NIN ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

        Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan kabinede; Terörsüz Türkiye süreci, ekonomik gelişmeler ve ABD ve İran gerilimi gibi konuları ele alınması bekleniyor.

        İç politikada ise terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Güvenlik birimlerinden gelen rapor sonrasında meclis çatısı altında atılabilecek adımlara dair projeksiyon gözden geçirilecek.

        Kurban Bayramı öncesi denetim faaliyetleri de gündeme taşınacak. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde alınan güvenlik tedbirlerine de mercek tutulacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
