Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Ekonomi, dış siyaset ve gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmişti. Hatırlanacağı gibi gerçekleşen son toplantıda Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Kabine Toplantısı'nda; Terörsüz Türkiye süreci, ABD ve İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkileri ve bayram tedbirleri gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...