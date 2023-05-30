Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabine öncesi, mevcut bakanlarla son kez toplantı yapacak. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...