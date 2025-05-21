Yaklaşık on günlük bir aranın ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin dış politikasından ekonomideki gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirilecek. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...