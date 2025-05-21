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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde neler var? Bayram tatili için gözler Kabine Toplantısı kararlarında!

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Kabine Toplantısı son olarak 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti. Yaklaşan ve 9 gün olması beklenen Kurban Bayramı tatili için gözler Kabine kararlarına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:34
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        Yaklaşık on günlük bir aranın ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin dış politikasından ekonomideki gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirilecek. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı genellikle iki haftada bir düzenleniyor.

        En son 12 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi henüz netleşmedi. Toplantının 26 Mayıs'ta yapılacağı öngörülüyor. Tarih belli olduğunda gelişmeler haberimizde olacak.

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        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı yaklaşırken bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı da merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesi yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin uzatılma kararı açıklanmıştı. Kurban Bayramı için de alınacak benzer kararın Kabine Toplantısı'nda duyurulması bekleniyor.

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