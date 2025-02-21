Siirt'te kaçak avcılara 30 bin lira ceza
Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak yolla avlanan 2 kişiye 30 bin 766 lira para cezası uygulandı
Siirt'te kaçak avcılara 30 bin 766 lira para cezası uygulandı.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirdikleri denetiminde Pervari İlçesi Doğanköy, Düğüncüler, Yapraktepe kırsal alanlarında ava kapalı alanda avlanan 2 kişi yakalandı.
Avcılık belgesi olmadan, takozsuz av tüfeği ile avlanan kişilere toplamda 30 bin 766 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avcıların 2 av tüfeğine de el konuldu.