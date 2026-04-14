Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak gübre ile elektronik sigara ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Iğdır'da 30 ton kaçak gübre ile binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Iğdır'da iki ayrı operasyonda 30 ton kaçak gübre ile 4 bin paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin toplam 8 şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 17:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak gübre ile elektronik sigara ele geçirildi

        Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak gübreyi piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Melekli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, V.K. ve M.A.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu TIR'da yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 275 bin TL olan 30 ton kaçak gübre ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Bu arada Türkiye-Ermenistan sınırından kaçak elektronik sigaraları yurda sokarak piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi.

        Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda; B.Ç., K.B., O.S., R.A.S., M.M. ve Y.G. isimli 6 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan 4 bin paket kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        #Iğdır Haberleri
        #kaçak gübre
        #kaçak elektronik sigara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
