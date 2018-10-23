Galatasaray mali sıkıntılar yüzünden Gomis’in yerine forvet takviyesi yapamamıştı. Modeste için bir ay uğraşan, Vagner Love’ı transferin son günü alamayan sarı-kırmızılıların elinden kaçırdığı golcü ise: Krzysztof Piatek.



Fatih Terim yaz aylarında 23 yaşındaki Polonyalı forvet Piatek için yönetime olumlu rapor verdi. Galatasaray, Piatek’in kulübü Cracovia Krakow’a 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Genoa 4.5 milyon Euro’ya işi bitirdi.

9 maçta 13 gol atan Piatek ise hem değerini katladı hem de Barcelona’nın radarına girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ