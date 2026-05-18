        Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 2000-2008 SGK girişliler için son durum

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. 2000-2008 arası sigorta girişi bulunan vatandaşlar "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:28 Güncelleme:
        EYT sonrası gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 2000 sonrası SGK girişi bulunan çalışanlar için yaş ve prim şartları merak edilirken, Meclis ve Bakanlık cephesinden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak, yaş şartı ne olacak? İşte son durum...

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM 2026

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 2000-2008 arası SGK girişi bulunan vatandaşlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

        Ancak şu an için 2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlara yönelik kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili resmi bir çalışma bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM gündeminde konuya ilişkin yeni bir düzenleme yer almıyor.

        KADEMELİ EMEKLİLİK 2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

