Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? Kademeli emeklilik şartları ne, kimleri kapsayacak?
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından çalışma hayatının en çok araştırılan konularından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle sigorta başlangıcı 2000 yılı ve sonrasında olan milyonlarca çalışan, emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme olup olmayacağını yakından takip ediyor. Prim günü ve yaş şartlarında değişiklik beklentisi sürerken, gözler olası kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. İşte kademeli emeklilik son durum...
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin ardından bu kez gündemde kademeli emeklilik var. 2000 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, emeklilik sisteminde yeni bir adım atılıp atılmayacağını araştırırken, olası düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve şartların değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin gündemindeki başlıkta son durum yakından izleniyor. İşte bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, MECLİS'E GELDİ Mİ?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.