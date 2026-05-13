Kademeli emeklilik son durum tablosu: 2026 Kademeli emeklilik son durum ne, çıkacak mı?
EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigorta girişi bulunan kişiler, yaş ve prim şartlarında esneklik sağlayacak yeni reform beklentisini yakından takip ediyor. Mayıs 2026 itibarıyla yeniden gündeme gelen "kademeli emeklilik" modeli için "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak, prim ve yaş şartları değişecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak ve şartları açıklandı mı? İşte kademeli emeklilik son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
KADEMELİ EMEKLİLİK 2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.