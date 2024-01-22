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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilikte son durum: 2024 Kademeli emeklilik çıkar mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? Kademeli emeklilik prim gün sayısı - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

        EYT ile binlerce çalışan emeklilik hakkı kazanmıştı. Bu kapsamda; EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli oldu. Gelişmeler sonrasında gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Kademeli emekliliğin onaylanması durumunda; 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan kişilere kısmi emekli olma hakkı verilecek. En az 6.250 prim günü şartı aranacak ve kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşından itibaren emekli olabilecek. İşte 2024 kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 07:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:13
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        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. 1999-2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak olan kademeli emeklilik hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne ve kademeli emeklilik hangi yılları kapsayacak? İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler ile prim gün sayısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

        Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

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        2024 KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

        Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

        9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

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        2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

        2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

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        2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

        2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

        2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

        2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKAR MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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