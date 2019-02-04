Survivor 2019 yarışmacılarından Kader Karakaya izleyiciler tarafından araştırılıyor. Atletizm branşında üniversitelerarası şampiyonasında ülkemizi temsil eden Kader Karakaya Survivor 2019'da boy gösterecek. Peki, Kader Karakaya kimdir, Survivor Kader kaç yaşında?

KADER KARAKAYA KİMDİR?

1996 Bursa Osmangazi doğumlu Kader Karakaya, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda futbol eğitmenliği yapıyor.

2019 SURVİVOR KADER KARAKAYA

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