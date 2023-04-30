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Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızlar Kadıköy'de vatandaşlara silah çekti, Kartal'da yarım kilo altın çaldılar - Son dakika güncel haberler
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Kadıköy'deki vatandaşlara takılan şüpheliler, Kartal'da yarım çaldılar

İstanbul Kadıköy'de girmeye çalıştıkları kuyumcuda vatandaşların tepkisi üzerine hedeflerine ulaşamayan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'daki kuyumcuya girdi. Soyguncuların Kadıköy'de vatandaşlara silah doğrulttuğu ve ardından gittikleri Kartal'da yarım kilo altını çaldıkları o anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlar Kadıköy'de vatandaşlara silah çekti, Kartal'da yarım kilo altın çaldılar - Son dakika güncel haberler
DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan şüpheliler, Kartal'daki kuyumcudan yarım kilo altın çaldı. O anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli, kepengi açıp kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.

VATANDAŞLARA SİLAH DOĞRULTTU

Şüpheliler ellerindeki levyelerle uzun süre dükkanın kepenkleri zorlamalarına rağmen başarılı olamadı. Sesleri duyan çevre sakinleri, soygunu engellemek istese de, şüpheliler silah doğrultarak korkutmaya çalıştı. Vatandaşların tepkisi üzerine bir süre sonra panikleyen şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı.

KARDAL'DA BAŞKA BİR KUYUMCUYU HEDEF ALDILAR

Kadıköy'deki kuyumcuya giremeden kaçan şüpheliler, bir saat sonra yeni taktıkları çalıntı plakalı otomobil ile Kartal Soğanlık'ta başka bir kuyumcu dükkanını hedef aldı. Ellerindeki levyelerle bu kez kepengi açarak kuyumcuya giren şüpheliler, kısa sürede yaklaşık yarım kilo altın çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelip güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"UYARANLARA SİLAH DOĞRULTARAK KORKUTUYORLAR"

Kadıköy'deki kuyumcunun sahibi Ali Sefa İşleyen, "Kar maskeli ve silahlı, çalıntı arabayla gelen 5 şüpheli işyerimde soygun girişiminde bulundu. 4-5 dakika uğraşıyor, alt kilidimiz olduğu için kepengi esnetemiyor. Sesi duyarak çıkan inşaatın bekçisine silah çekerek susturuyorlar. Sesi duyan bir komşumuzun da bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, geldikleri otomobille kaçıyor. Bu 5 kişi kar maskesiyle Kartal'a kadar hiç çevrilmeden, polise denk gelmeden gidebiliyor. Bu kez kepengi açarak içeri giriyorlar ve arkadaşımızın yaklaşık 600 bin lira değerinde yarım kilo altınını çalıyorlar. Bu hırsızların en kısa sürede yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.

ŞÜPHELİLERİN O ANLARI KAMERADA

Kadıköy'deki kuyumcuda gerçekleşen soygun girişimi ve Kartal'daki kuyumcu soygunu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadıköy'deki görüntülerde otomobille gelen maskeli ve silahlı şüpheliler ellerindeki levyelerle kepengi açmaya çalışıyor.

Çevredeki bir vatandaşın bağırmasıyla şüpheli elindeki silahı doğrultarak korkutmaya çalışıyor. Başka bir vatandaşın da tepkisi üzerine panikleyen şüpheliler geldikleri araca binerek uzaklaşıyor. Kartal'daki görüntülerde ise şüpheliler, kuyumcunun kepengini açarak içeri giriyorlar. Şüpheliler kısa sürede çaldıkları altınla kaçıyorlar.

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